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Vali Tekbıyıkoğlu: 'Bilişim uygulamaları, vatandaşlara hızlı hizmet sağlıyor' - Son Dakika

Vali Tekbıyıkoğlu: 'Bilişim uygulamaları, vatandaşlara hızlı hizmet sağlıyor'

18.02.2022 15:07
Vali Tekbıyıkoğlu: 'Bilişim uygulamaları, vatandaşlara hızlı hizmet sağlıyor'

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, son yıllardaki bilişim uygulamaları sayesinde vatandaşlara çok daha hızlı ve kolay hizmetlerin sağlandığını söyledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, son yıllardaki bilişim uygulamaları sayesinde vatandaşlara çok daha hızlı ve kolay hizmetlerin sağlandığını söyledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kurum denetimleri kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti. Nüfus Müdürlüğünde hizmet alan vatandaşlarımızla bir süre sohbet eden Vali Tekbıyıkoğlu, nüfus işlemlerine dair birçok işlemi yapabilen ve vatandaşlara kolaylık sağlayan "Nüfusmatik" cihazını inceledi. Nüfus işlemlerinin sıhhatinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Tekbıyıkoğlu, son yıllardaki bilişim uygulamaları ile vatandaşlara çok daha hızlı ve kolay hizmetlerin ulaştırıldığının altını çizdi.

Bürolarda da incelemelerde bulunarak personele kolaylıklar dileyen Vali Tekbıyıkoğlu'na, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şinasi Kaya tarafından kurum çalışmaları hakkında brifing sunuldu. - KIRIKKALE

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Kırıkkale, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Tekbıyıkoğlu: 'Bilişim uygulamaları, vatandaşlara hızlı hizmet sağlıyor' - Son Dakika


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