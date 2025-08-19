Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Toraman, Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'e görevinde başarılar dileyerek jandarmanın sorumluluk alanında yürütülen faaliyetler ile genel güvenlik ve asayiş uygulamaları hakkında bilgiler aldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › Yerel › Vali Toraman'dan Akyüz'e Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?