Vali Toraman, Tahliye Edilen Hastaneyi Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, orman yangınından dolayı kismen tahliye edilen Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, orman nedeniyle kısmen tahliye edilen Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastane çevresi ve içini inceleyen Vali Toraman, hastane yöneticilerinden bilgiler aldı. Vali Toraman, hastanede sağlık hizmeti sunumuna engel teşkil edecek herhangi bir durumun bulunmadığını değerlendirerek, sağlık çalışanlarına ve hastane idarecilerine teşekkür etti. Ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Toraman, yangından etkilenen vatandaşlar ile personelleri ziyaret etti. - ÇANAKKALE