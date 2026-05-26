Vali Turan, Güvenlik Güçlerinin Bayramını Kutladı
26.05.2026 18:51
Kırklareli Valisi Uğur Turan, bayramda gümrük ve güvenlik personelini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı arifesinde eşi Nihal Turan ile birlikte Dereköy Gümrük Kapısı ve Aziziye Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek görev başındaki güvenlik güçleri ve gümrük personelinin bayramını tebrik etti.

İlk olarak Dereköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret eden Vali Turan, burada 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan kolluk kuvvetleri, gümrük muhafaza memurları ve gümrük personeliyle bir araya geldi. Görevli personelle yakından ilgilenen Turan, sınır güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasında görev yapan personelin üstlendiği sorumluluğun büyük önem taşıdığını ifade etti.

Görevlerini fedakarca sürdüren tüm personelin devletin gücünü ve milletin huzurunu temsil ettiğini belirten Vali Turan, özellikle bayram gibi anlamlı günlerde görevlerinin başında bulunan personelin takdire şayan bir görev anlayışı sergilediğini söyledi.

Vali Turan daha sonra Aziziye Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek sınır hattında görev yapan komutanlar ve Mehmetçiklerle bayramlaştı. Ziyaret sırasında askerlerle yakından ilgilenen Turan, sınır güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman Mehmetçiklerin gösterdiği fedakarlık, cesaret ve yüksek görev bilincinin milletin gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Vali Turan, ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapan güvenlik güçlerinin verdiği mücadelenin her zaman minnet ve şükranla karşılandığını ifade ederek, tüm personelin Kurban Bayramı'nı tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
