Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mobil Göç Noktası aracında incelemelerde bulundu.
Vali Uğur Turan, düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracını inceleyerek yapılan işlemler hakkında İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci'den bilgi aldı.
Kentin birçok bölgesinde hizmet veren araç, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen şahısların kimliklerini sorguluyor. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Yerel › Vali Turan, Mobil Göç Noktası'nı İnceledi - Son Dakika
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