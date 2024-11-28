Vali Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Vali Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

28.11.2024 13:57
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Öğretmenler Evinde düzenlenen programda akşam yemeğinin ardından Turan, konuklarla sohbet etti. Turan, şehit ve gazilerin mücadelesinin unutulmayacağını ifade etti.

Şehit ve gazi ailelerinin isteklerinin giderilmesi için çalıştıklarını aktaran Turan, programa katılan herkese teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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