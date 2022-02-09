Üye Girişi
Vali Tutulmaz heyelanın yaşandığı yolu inceledi - Son Dakika

Vali Tutulmaz heyelanın yaşandığı yolu inceledi

09.02.2022 12:33
Vali Tutulmaz heyelanın yaşandığı yolu inceledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz heyelanın yaşandığı Kardeşler köyünde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz heyelanın yaşandığı Kardeşler köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz, İl Özel İdaresi Genel Mekreteri Ahmet Güral Karayılmaz ile birlikte Kardeşler köyü sınırları içerisinde toprak kayması olan yolda incelemelerde bulundu, bilgi aldı. Vali Tutulmaz, "Toprağın suya doyması ve halen devam eden yağışlarla birlikte karların erimesi sonucunda can ve mal kaybına sebep olacak heyelan/toprak kayması tehlikesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" dedi.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz heyelanın yaşandığı yolu inceledi
Vali Tutulmaz heyelanın yaşandığı yolu inceledi

YORUMLAR
500

Ahmet Güral Karayılmaz, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Tutulmaz heyelanın yaşandığı yolu inceledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:15 Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:40:05. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Tutulmaz heyelanın yaşandığı yolu inceledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement