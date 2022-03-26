Vali Ustaoğlu'dan, Düzce'ye ziyaret - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, memleketi Düzce'de aile ziyaretlerinin ardından Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunan iki vali, şehirlerin gelişimi için fikir alışverişi yaptı. Vali Cevdet Atay, ziyaretten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. - DÜZCE