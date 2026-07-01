Vali Varol Germencik\'te Esnafla Buluştu

Aydın Valisi Dr. Osman Varol Germencik ziyareti kapsamında vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi, Halk Eğitim Merkezi kursiyeri ile sohbet etti.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Germencik Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkez bünyesinde açılan kursları yerinde inceleyen Vali Varol, kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden değerli el emeği ürünleri yakından inceledi. El sanatlarından müzik eğitimlerine kadar farklı alanlarda sürdürülen kursların bireylerin kişisel gelişimine, üretime ve istihdama sağladığı katkının önemine vurgu yapıldı. Vali Varol, bağlama konseri ilgiyle takip ederek kursiyerlerin ortaya koyduğu emek ve özveriyi takdir etti.

Vali Varol, Germencik esnafı ve vatandaşlarla da bir araya geldi. İş yerlerini tek tek ziyaret eden Vali Varol, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlarla samimi sohbetler eşliğinde bir araya gelerek talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen Vali Varol, Germencik'in sıcak ve içten misafirperverliği için vatandaşlara teşekkür etti. - AYDIN