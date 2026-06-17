Vali Varol, Köşk'te Yerel Üretimi İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Varol, Köşk'te Yerel Üretimi İnceledi

Vali Varol, Köşk\'te Yerel Üretimi İnceledi
17.06.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Köşk'te üretim ve sosyal projeleri değerlendirip esnafla buluştu.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Köşk ilçesinde üretim, yatırım ve sosyal projeleri incelerken vatandaş ve sanayi esnafıyla da bir araya gelen Varol, yerel üretiminin önemine dikkat çekti.

İlçe ziyaretlerine devam eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un yeni durağı Köşk ilçesi oldu. Köşk ilçesinde temaslarda bulunan Vali Varol, kamu hizmetleri, yatırımlar ve sosyal projelere ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Program kapsamında Köşk Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya başkanlık eden Vali Varol, ilçenin genel durumu, devam eden yatırımlar ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçede faaliyet gösteren işletmeleri de ziyaret eden ve üretim süreçlerini yerinde inceleyen Vali Varol, yetkililerden bilgi aldı. Üretim, ihracat ve istihdama katkı sunan işletmelerin il ekonomisi açısından önemine dikkat çekti. Beraberindeki heyetle Köşk'te yapımı süren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Vali Varol, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını güçlendirecek projelerin önemini vurguladı. Programın devamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, cadde boyunca iş yerlerini gezip, talep ve önerileri dinledi. Köşk Küçük Sanayi Sitesi esnafını da ziyaret eden Vali Varol, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunurken, yerel üretimin önemine vurgu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın Valiliği, Osman Varol, Engelliler, Politika, Ekonomi, Üretim, Yerel, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Varol, Köşk'te Yerel Üretimi İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Hastaneye giderken GBT kontrolünde ’ölü’ olduğunu öğrendi Hastaneye giderken GBT kontrolünde 'ölü' olduğunu öğrendi
4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti 4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti
Mardin’de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu Mardin'de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka Ekipler bile inanamadı Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı

14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:42
Fener’in eşleştiği takım Galatasaray’ın eski yıldızının çıktı
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:35:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Vali Varol, Köşk'te Yerel Üretimi İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.