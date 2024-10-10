Adıyaman Valisi Osman Varol, kentte bulunan maden ocağında incelemelerde bulundu.
Adıyaman- Çelikhan karayolu Koçali Köyü yakınlarında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait maden ocağına giden Adıyaman Valisi Osman Varol, maden yetkilileriyle bir araya geldi. Maden ocağıyla ilgili bilgiler alan Vali Varol, daha sonra madencilerle bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vali Varol, daha sonra madene inerek bir takım incelemelerde bulundu.
Varol, çalışmalar ve çıkarılan madenlerle ilgili bilgi aldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Vali Varol Maden Ocağında İnceleme Yaptı - Son Dakika
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