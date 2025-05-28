Vali Varol, Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

Adıyaman Valisi Osman Varol, bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinliyor.

Her hafta Salı günleri Adıyaman Valiliğinde düzenlenen halk buluşmaları kapsamında Vali Osman Varol, vatandaşları valilik makamında ağırlayarak ihtiyaç, talep, sorun ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

Vali Osman Varol, iletilen talepleri tek tek not aldırarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması talimatını veriyor. - ADIYAMAN