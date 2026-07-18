Vali Varol ve eşi şehit yakını ailenin nişanına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Varol ve eşi şehit yakını ailenin nişanına katıldı

Vali Varol ve eşi şehit yakını ailenin nişanına katıldı
18.07.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, Çine ilçesinde şehit yakını Yüksel Akar ile Gülçin Akar'ın çocukları Doğan ve Esra'nın nişan törenine katılarak genç çifti tebrik etti ve ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol, Valilik personellerinden şehit yakını Yüksel Akar ile Gülçin Akar'ın evlatları Doğan ve Esra çiftinin Çine ilçesinde düzenlenen nişan merasimine katılarak ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Çine ilçesinde gerçekleştirilen nişan töreninde genç çift ve aileleriyle bir araya gelen Vali Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol, evlilik yolunda ilk adımı atan Doğan ve Esra çiftini tebrik etti. Genç çiftin nisan yüzüklerini takarak bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunan Vali Varol, ailelerle de sohbet ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Valiliği, Yerel Haberler, Osman Varol, Yerel, Çine, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Varol ve eşi şehit yakını ailenin nişanına katıldı - Son Dakika

Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Bir devir sona erdi Düğün takılarıyla ilgili radikal karar Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Yargı ’dur’ dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak Yargı 'dur' dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak
Görüntüler korkunç Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:34
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
09:07
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
08:53
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
08:15
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 10:35:52. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Varol ve eşi şehit yakını ailenin nişanına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.