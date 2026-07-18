Vali Varol ve eşi şehit yakını ailenin nişanına katıldı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol, Valilik personellerinden şehit yakını Yüksel Akar ile Gülçin Akar'ın evlatları Doğan ve Esra çiftinin Çine ilçesinde düzenlenen nişan merasimine katılarak ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Çine ilçesinde gerçekleştirilen nişan töreninde genç çift ve aileleriyle bir araya gelen Vali Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol, evlilik yolunda ilk adımı atan Doğan ve Esra çiftini tebrik etti. Genç çiftin nisan yüzüklerini takarak bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunan Vali Varol, ailelerle de sohbet ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. - AYDIN