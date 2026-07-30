Vali Varol, Yenipazar’da kurumları ziyaret edip vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Vali Varol, Yenipazar’da kurumları ziyaret edip vatandaşlarla buluştu

Vali Varol, Yenipazar’da kurumları ziyaret edip vatandaşlarla buluştu
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Yenipazar ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığını ve Yörük Ali Efe Müzesi’ni ziyaret ederken, ilçe esnafı ile vatandaşlarla da bir araya geldi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Yenipazar ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığını ve Yörük Ali Efe Müzesi'ni ziyaret ederken, ilçe esnafı ile vatandaşlarla da bir araya geldi.

Programına Yenipazar Kaymakamlığı ziyaretiyle başlayan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kaymakam Murat Karataş'tan ilçenin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Ardından kurum müdürleriyle toplantı yapan Varol, Yenipazar'ın öncelikli ihtiyaçlarını, kamu yatırımlarının son durumunu ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi. İlçe merkezinde esnafı ziyaret eden Vali Varol, iş yerlerini tek tek gezip hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlarla sohbet eden Varol, talep ve önerileri dinledi. Program kapsamında Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'a iade-i ziyaret gerçekleştiren Vali Varol, görüşmede belediye hizmetleri, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi alarak fikir alışverişinde bulundu.

İlçe ziyaretinin son bölümünde Yörük Ali Efe Müzesi'ni gezen Vali Varol, Milli Mücadele'nin önemli kahramanlarından Yörük Ali Efe'nin hatırasını yaşatan müzede sergilenen eserleri inceledi. Müze yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Varol, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Varol, Yenipazar’da kurumları ziyaret edip vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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