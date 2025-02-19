Vali ile küçük çocuk arasındaki tatil pazarlığı gülümsetti
YOZGAT - Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile küçük çocuğun tatil pazarlığı gülümsetti.
Yozgat Valisi Özkan'ın şehir hastanesini ziyareti sırasında yaşanan samimi bir diyalog herkesi gülümsetti.
Vali Özkan, küçük bir çocukla sohbet ederken, çocuğun kar tatili isteğine esprili bir şekilde yanıt verdi. Aynı zamanda sosyal medyadan gelen tatil taleplerine de gönderme yaptı. Bu samimi diyalog herkesi gülümsetti.
Son Dakika › Yerel › Vali ve Çocuk Arasındaki Eğlenceli Tatil Pazarlığı - Son Dakika
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