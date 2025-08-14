Vali Yardımcısı Balcı\'dan Lise Ziyareti

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı ile İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okul bünyesinde yer alan "İl Eğitim Tarihi Müzesi"ni de gezen Balcı ve Keskin, sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Müze incelemesinin ardından okulun eğitim faaliyetleri ve projeleri hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. - ZONGULDAK