Vali Yardımcısı Boztepe ve Kaymakam Düzgün'den Karlık köyüne ziyaret - Son Dakika

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe ve Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Karlık köyünü ziyaret ederek halkla bir araya geldi.

Ziyarete, İl Genel Meclisi üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir ve Ali Altan, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve protokol üyeleri de eşlik etti. Karlık Köyü Muhtarı Hasan Ak ve köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Yardımcısı Boztepe, Kaymakam Düzgün ve protokol üyeleri, bir süre sohbet ederek akabinde istek ve taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, Karlık Köyü Muhtarlığı tarafından verilen ikramla devam etti. - AFYONKARAHİSAR