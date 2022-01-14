Vali Yardımcısı Tekeş'ten Şuhut'a ziyaret - Son Dakika

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, ziyaretleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Vali Yardımcısı Tekeş'e ziyareti esnasında Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün eşlik etti. Vali Yardımcısı Tekeş ve Kaymakam Düzgün, Balçıkhisar köyünü ziyaret ederek burada yapılan yatırımları yerinde inceledi. Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Tekeş ve Kaymakam Düzgün köy sakinleri ile ayaküstü bir süre hasbihal ederek istek ve taleplerini dinledi. Köy sakinleri Tekeş ve Kaymakam Düzgün'e yoğun ilgi gösterdi. - AFYONKARAHİSAR