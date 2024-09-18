Vali Yavuz, Köy Muhtarları ile Toplantı Düzenledi

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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük merkez ilçe köy muhtarları ile Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İdare ve Denetim Müdürü Engin Eren, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Ercan Ceylan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve merkez köy muhtarları katıldı

Muhtarların köylerinde karşılaştıkları sorunları dinleyen Vali Yavuz, köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm yolları hakkında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışılacağını belirtti.

Toplantıda, köylerdeki altyapı, güvenlik, eğitim ve diğer kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Mustafa Yavuz, yaptığı konuşmada, muhtarların köylerde önemli bir rol üstlendiklerini vurgulayarak; köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında muhtarlarla sürekli iletişim halinde olunması gerektiğini ifade etti. - KARABÜK