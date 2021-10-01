Üye Girişi
Vali Yazıcı: ""İhtiyaç sahipleri noktasında hassasiyet gösterelim" - Son Dakika

Vali Yazıcı: ""İhtiyaç sahipleri noktasında hassasiyet gösterelim"

01.10.2021 16:32
Vali Yazıcı:

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Korkuteli ilçesine gerçekleştirmiş olduğu çalışma gezisinde bölge muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelerek bölgenin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Korkuteli ilçesine gerçekleştirmiş olduğu çalışma gezisinde bölge muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelerek bölgenin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinledi. Yazıcı, yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek " Mahallenizde bu tür sıkıntılar çekip devlet ile temas kuramamış vatandaşlar var ise muhtarlarımdan birinci isteğim bunları bildirmeleridir. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız da sıkça dile getiriyor. Bu yüzden bu konuda hassasiyetinizi rica ediyorum" diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı, çeşitli temaslarda bulunmak için Korkuteli ilçesine gitti. Ziyaretleri sırasında Vali Yazıcı'ya Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve beraberindeki heyet eşlik etti.

İlçedeki temaslarına ilk olarak Karyağdı Armudu'nun ilk hasadını gerçekleştirerek başlayan Vali Yazıcı, coğrafi işaret tescilli armutla ilgili çiftçilerden ve yetkililerden bilgi aldı. Hasadın ardından Vali Yazıcı, 2019 yılında kurulan ve Korkuteli'nin ilk üretici kooperatifi olan Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) Kadın Üreticiler Merkezi'ni ziyaret etti. Bölgenin yöresel ürünleri olan ve üretimi yapılan tarhana, bulgur, reçel ve erişte ürünleri hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, kooperatif personeline çalışmalarında başarılar diledi.

"Bölge için tarım ve hayvancılık önemli"

Temaslarına Korkuteli'nde 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren, bin 38 büyükbaş ve 392 küçükbaş hayvan kapasiteli bir Hayvancılık İşletmesi'yle devam eden Vali Yazıcı, çiftlik sahibi Can Çayrak'tan Simental ve Holstein damızlık sığır üretimi konularında bilgi aldı.

"Esnafımızın sorunlarını not aldık"

Korkuteli Mehmet Akif Ersoy Caddesi esnafını da ziyaret eden Vali Yazıcı, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bir esnaf çocuğu olarak attığı her adımda, hayatın her anında esnaflarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Samimi, güler yüzlü, cana yakın ve çalışkan Korkuteli esnafımızı ziyaret ettik. Neşelerine ortak olup hasbihal ettik. Bölge ile ilgili sorunlarını not alıp, önerilerini dinledik. Her zaman esnafımızın yanındayız. Tüm esnaflarımızın işleri de kazançları da bol ve bereketli olsun" diye konuştu.

"Halka hizmet hakka hizmettir"

Vali Yazıcı, Korkuteli ilçe ziyaretleri kapsamında bölgedeki çalışmaları ve sorunları dinlemek için mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda muhtarları dinleyen Vali Yazıcı,"Uzun bir aradan sonra muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Pandemi yaşamımızı alt üst etti. Pandemiden dolayı bu tür toplantılara ara vermek zorunda kalmıştık ama artık inşallah daha sık bir araya geleceğiz. Mahallenizin yaşam standartlarını yükseltmek için vatandaşlarımız sizleri seçtiler. Size bir sorumluluk yükledirler. Bu çok onurlu bir sorumluluk. Halka hizmet Hakk'a hizmettir. Vatandaşlarımıza yapacağımız her türlü kolaylık bizler için büyük onurdur. Bu onurlu görevi ifa ederken sizin sıkıntı, şikayet ve taleplerinizi dinlemek için buradayız. Halkımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için muhtarlarımızın düşüncelerine önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

"İhtiyaç sahipleri noktasında hassasiyet gösterelim"

Geçmişten bugüne yardımlaşmanın kültürümüzün en önemli parçası olduğuna değinen Vali Yazıcı, "Biz sosyal bir devletiz. Büyük Türk Devletiyiz. Türklerin en büyük özelliği muhtaçlara yardım etmektir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir inancına sahip bir milletiz. Eğer mahallenizde bir ihtiyaç sahibi varsa bizim haber verme görevi muhtarlarındır. Muhtarlarımızdan birinci isteğim mahallelerindeki gariban ve yardıma muhtaç kişileri bizlere bildirmeleri. Bu büyük millet, bu büyük devlet yoksulluk ve çaresizlik içinde bulunan herkese yardım etmiştir. Mahallenizde bu tür sıkıntılar çekip devlet ile temas kuramamış vatandaşlar var ise muhtarlarımdan birinci isteğim bunları bildirmeleridir. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız da sıkça dile getiriyor. Bu yüzden bu konuda hassasiyetinizi rica ediyorum" diye konuştu.

"Ülkemizin ve şehrimizin katma değerini yükseltiyor"

Vali Yazıcı, Korkuteli İlçesi Çomaklı Mahallesinde 2011 yılından beri faaliyet gösteren ve yurt dışında blueberry olarak bilinen mavi yemiş ile kiraz ve üzüm üretimi yapan tarım şirketini ziyaret etti. Tarım firmasına yaptığı ziyarette Vali Yazıcı, firma sahibi Mehmet Çiçek'ten üretim detayları ve ihracat hakkında bilgi aldı. Bin 500 dekar kiraz, bin dekar mavi yemiş (Blueberry) ve 500 dekar üzüm olmak üzere toplam 3 bin dekar alan üzerinde tarımsal faaliyet gösteren firmayı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Yazıcı, "Ülkemizin en büyük üretici firmalarından olan işletmemiz yaptığı ihracat ile ülkemizin ve şehrimizin katma değerini yükseltiyor. Firmamıza hayırlı işler bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Şehidin baba ocağına ziyaret"

Vali Yazıcı, 2011 yılında Siirt'te şehit düşen Jandarma Er Adem Yörük'ün baba ocağını ziyaret etti. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dileyen Vali Yazıcı, şehidin annesi Meryem Yörük ve babası İlyas Yörük ile sohbet edip hatırlarını sordu. Her türlü sıkıntılarında yanlarında olacaklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerimizin kıymetli ailelerini ziyaret etmeye hatırlarını, sıkıntılarını sormaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimiz bizler için çok kıymetli. Ay yıldızlı bayrağımız için, ülkemiz için şehadet şerbeti içen kahramanlarımızın aileleri bize emanet. Milletçe ve Devletçe şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her şartta ve daima yanlarındayız. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Her türlü sıkıntınızda yanınızdayız" dedi. - ANTALYA

Vali Yazıcı: İhtiyaç sahipleri noktasında hassasiyet gösterelim
Vali Yazıcı: İhtiyaç sahipleri noktasında hassasiyet gösterelim
Vali Yazıcı: İhtiyaç sahipleri noktasında hassasiyet gösterelim
Vali Yazıcı: İhtiyaç sahipleri noktasında hassasiyet gösterelim
Vali Yazıcı: İhtiyaç sahipleri noktasında hassasiyet gösterelim
Vali Yazıcı: İhtiyaç sahipleri noktasında hassasiyet gösterelim

Ersin Yazıcı, Korkuteli, Hisarcık, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Yazıcı: ''İhtiyaç sahipleri noktasında hassasiyet gösterelim' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı 16:27 Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı 16:24 Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te yer aldı 16:10 Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te yer aldı
Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı 16:05 Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı Yapılandırma işlemini son güne bırakanlar saatlerce sırada kaldı 15:41 Yapılandırma işlemini son güne bırakanlar saatlerce sırada kaldı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı 15:36 Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı 15:13 Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz 14:42 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz

Son Dakika Haberleri
16:27 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021
16:26 Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı
16:24 Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı
16:19 Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti
16:07 22. kez intihar etmeye çalışan şahıs ortalığı birbirine kattı! İnsanlar video çekmek için birbirleriyle yarıştı
16:04 Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı
15:58 Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 artarak 6.90 lirayı buldu
15:48 Bir ekim günü edebiyat dersinde başladı! Galatasaray Kulübü, bugün tam 116 yaşını kutluyor
15:38 Son dakika gündem haberleri! Son yaşanan gündem olayları
15:36 Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi planlamış Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi planlamış         
16:33
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021         
16:27
Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti         
16:20
22. kez intihar etmeye çalışan şahıs ortalığı birbirine kattı! İnsanlar video çekmek için birbirleriyle yarıştı 22. kez intihar etmeye çalışan şahıs ortalığı birbirine kattı! İnsanlar video çekmek için birbirleriyle yarıştı         
16:07
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı         
15:55
Bebeğin kendisinden olmadığını iddia edip hamile eşini öldüren kocaya Bebeğin kendisinden olmadığını iddia edip hamile eşini öldüren kocaya "iyi hal" indirim uygulandı         
15:36
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı         
15:12
Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten öldü Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten öldü         
14:41
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 16:37:14. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Yazıcı: ""İhtiyaç sahipleri noktasında hassasiyet gösterelim" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement