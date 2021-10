Vali Yazıcı: ""İhtiyaç sahipleri noktasında hassasiyet gösterelim" - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Korkuteli ilçesine gerçekleştirmiş olduğu çalışma gezisinde bölge muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelerek bölgenin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinledi. Yazıcı, yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek " Mahallenizde bu tür sıkıntılar çekip devlet ile temas kuramamış vatandaşlar var ise muhtarlarımdan birinci isteğim bunları bildirmeleridir. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız da sıkça dile getiriyor. Bu yüzden bu konuda hassasiyetinizi rica ediyorum" diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı, çeşitli temaslarda bulunmak için Korkuteli ilçesine gitti. Ziyaretleri sırasında Vali Yazıcı'ya Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve beraberindeki heyet eşlik etti.

İlçedeki temaslarına ilk olarak Karyağdı Armudu'nun ilk hasadını gerçekleştirerek başlayan Vali Yazıcı, coğrafi işaret tescilli armutla ilgili çiftçilerden ve yetkililerden bilgi aldı. Hasadın ardından Vali Yazıcı, 2019 yılında kurulan ve Korkuteli'nin ilk üretici kooperatifi olan Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) Kadın Üreticiler Merkezi'ni ziyaret etti. Bölgenin yöresel ürünleri olan ve üretimi yapılan tarhana, bulgur, reçel ve erişte ürünleri hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, kooperatif personeline çalışmalarında başarılar diledi.

"Bölge için tarım ve hayvancılık önemli"

Temaslarına Korkuteli'nde 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren, bin 38 büyükbaş ve 392 küçükbaş hayvan kapasiteli bir Hayvancılık İşletmesi'yle devam eden Vali Yazıcı, çiftlik sahibi Can Çayrak'tan Simental ve Holstein damızlık sığır üretimi konularında bilgi aldı.

"Esnafımızın sorunlarını not aldık"

Korkuteli Mehmet Akif Ersoy Caddesi esnafını da ziyaret eden Vali Yazıcı, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bir esnaf çocuğu olarak attığı her adımda, hayatın her anında esnaflarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Samimi, güler yüzlü, cana yakın ve çalışkan Korkuteli esnafımızı ziyaret ettik. Neşelerine ortak olup hasbihal ettik. Bölge ile ilgili sorunlarını not alıp, önerilerini dinledik. Her zaman esnafımızın yanındayız. Tüm esnaflarımızın işleri de kazançları da bol ve bereketli olsun" diye konuştu.

"Halka hizmet hakka hizmettir"

Vali Yazıcı, Korkuteli ilçe ziyaretleri kapsamında bölgedeki çalışmaları ve sorunları dinlemek için mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda muhtarları dinleyen Vali Yazıcı,"Uzun bir aradan sonra muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Pandemi yaşamımızı alt üst etti. Pandemiden dolayı bu tür toplantılara ara vermek zorunda kalmıştık ama artık inşallah daha sık bir araya geleceğiz. Mahallenizin yaşam standartlarını yükseltmek için vatandaşlarımız sizleri seçtiler. Size bir sorumluluk yükledirler. Bu çok onurlu bir sorumluluk. Halka hizmet Hakk'a hizmettir. Vatandaşlarımıza yapacağımız her türlü kolaylık bizler için büyük onurdur. Bu onurlu görevi ifa ederken sizin sıkıntı, şikayet ve taleplerinizi dinlemek için buradayız. Halkımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için muhtarlarımızın düşüncelerine önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

"İhtiyaç sahipleri noktasında hassasiyet gösterelim"

Geçmişten bugüne yardımlaşmanın kültürümüzün en önemli parçası olduğuna değinen Vali Yazıcı, "Biz sosyal bir devletiz. Büyük Türk Devletiyiz. Türklerin en büyük özelliği muhtaçlara yardım etmektir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir inancına sahip bir milletiz. Eğer mahallenizde bir ihtiyaç sahibi varsa bizim haber verme görevi muhtarlarındır. Muhtarlarımızdan birinci isteğim mahallelerindeki gariban ve yardıma muhtaç kişileri bizlere bildirmeleri. Bu büyük millet, bu büyük devlet yoksulluk ve çaresizlik içinde bulunan herkese yardım etmiştir. Mahallenizde bu tür sıkıntılar çekip devlet ile temas kuramamış vatandaşlar var ise muhtarlarımdan birinci isteğim bunları bildirmeleridir. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız da sıkça dile getiriyor. Bu yüzden bu konuda hassasiyetinizi rica ediyorum" diye konuştu.

"Ülkemizin ve şehrimizin katma değerini yükseltiyor"

Vali Yazıcı, Korkuteli İlçesi Çomaklı Mahallesinde 2011 yılından beri faaliyet gösteren ve yurt dışında blueberry olarak bilinen mavi yemiş ile kiraz ve üzüm üretimi yapan tarım şirketini ziyaret etti. Tarım firmasına yaptığı ziyarette Vali Yazıcı, firma sahibi Mehmet Çiçek'ten üretim detayları ve ihracat hakkında bilgi aldı. Bin 500 dekar kiraz, bin dekar mavi yemiş (Blueberry) ve 500 dekar üzüm olmak üzere toplam 3 bin dekar alan üzerinde tarımsal faaliyet gösteren firmayı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Yazıcı, "Ülkemizin en büyük üretici firmalarından olan işletmemiz yaptığı ihracat ile ülkemizin ve şehrimizin katma değerini yükseltiyor. Firmamıza hayırlı işler bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Şehidin baba ocağına ziyaret"

Vali Yazıcı, 2011 yılında Siirt'te şehit düşen Jandarma Er Adem Yörük'ün baba ocağını ziyaret etti. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dileyen Vali Yazıcı, şehidin annesi Meryem Yörük ve babası İlyas Yörük ile sohbet edip hatırlarını sordu. Her türlü sıkıntılarında yanlarında olacaklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerimizin kıymetli ailelerini ziyaret etmeye hatırlarını, sıkıntılarını sormaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimiz bizler için çok kıymetli. Ay yıldızlı bayrağımız için, ülkemiz için şehadet şerbeti içen kahramanlarımızın aileleri bize emanet. Milletçe ve Devletçe şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her şartta ve daima yanlarındayız. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Her türlü sıkıntınızda yanınızdayız" dedi. - ANTALYA