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Vali Yerlikaya: "Mahsur kalanları tahliye ederek otellerde misafir ediyoruz" - Son Dakika

Vali Yerlikaya: "Mahsur kalanları tahliye ederek otellerde misafir ediyoruz"

25.01.2022 00:31
Vali Yerlikaya: "Mahsur kalanları tahliye ederek otellerde misafir ediyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların tahliye edilerek otellere yerleştirildiğini belirterek, "Araçlar kalacak onlar bizim emanetimiz. Bütün güvenlik güçlerimiz alarm durumunda.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların tahliye edilerek otellere yerleştirildiğini belirterek, "Araçlar kalacak onlar bizim emanetimiz. Bütün güvenlik güçlerimiz alarm durumunda. O araçları güvenli şekilde oraları açtığımızda araç sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Vali Yerlikaya bir televizyon programı yayınına katılarak İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kar yağışı ile mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Önemli tedbirler aldık ama şu anda yollarımızda 5 noktada sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. TEM'de 4 nokta, Kuzey Marmara otoyolunda 4 nokta. Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri- Yassıören arasında ve Havalimanı bağlantısında mahsur kalan vatandaşlarımız var. TEM'de Hadımköy Avcılar'da mahsur kalan vatandaşlarımız var. İkitelli Mahmutbey'de mahsur kalan vatandaşlarımız var. Selimpaşa - Kumburgaz yönünde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Hadımköy'de mahsur kalan vatandaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

Özellikle Odayeri - Yaassıören arasında kar kalınlığının 80-90 santimetreye ulaştığını vurgulayan Yerlikaya, "Burada bulunan vatandaşlarımıza bir yandan yardım ederken, bir yandan da onların iki yönlü tahliyeleri ve misafir edilmeleri ile ilgili çalışma başlattık. TEM'de de yol boyunda bütün ilçe kaymakamlarımız emniyetimiz hep birlikte buradaki vatandaşlarımızı da oralardan alıp misafirhaneler ve otellere yerleştirme ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. 35-40 yıldır rastlanılmayan bir kış gecesi ile imtihan ediliyoruz. Zor bir süreç vatandaşlarımızın almış olduğumuz kısıtlamalarla ilgili bütün kararlara yürekten uyduklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Gece hava şartlarının daha da zorlaştığını ifade eden Yerlikaya, "Bu durumda bizim o araçları kurtarma çalışmasını devam ettiriyoruz. Bir yandan aile olan, küçük çocukları olan, yaşça bizden büyük olanlar var. Onları zor durumda bırakmamak için kaymakam belediyelerimiz mekanlarında otellerine misafirhanelerde onları bu gece misafir etmek istiyoruz. Araçlar kalacak onlar bizim emanetimiz. Bütün güvenlik güçlerimiz alarm durumunda. O araçları güvenli şekilde oraları açtığımızda araç sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

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TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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