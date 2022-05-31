Vali Yiğitbaşı asayiş ve güvenin temini noktasında brifing aldı - Son Dakika
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Vali Yiğitbaşı asayiş ve güvenin temini noktasında brifing aldı

31.05.2022 10:39
Vali Yiğitbaşı asayiş ve güvenin temini noktasında brifing aldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, asayiş ve güvenin temini noktasında yapılan çalışmalar hakkında Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na bilgi verdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, asayiş ve güvenin temini noktasında yapılan çalışmalar hakkında Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na bilgi verdi.

Yaklaşık 3 hafta önce Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Vali Yiğitbaşı, temasları çerçevesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Vali Yiğitbaşı'nı, Temiz ve beraberindeki şube müdürlüğü karşıladı. Karşılamanın ardından Temiz öncülüğündeki personellerle toplantı yapan Vali Yiğitbaşı, asayiş ve güvenin temini noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılı brifing aldı. Toplantının kentte huzur ve güveninin sağlanması noktasında iş birliği içerisinde çalışmanın önemine vurgu yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Vali Yiğitbaşı asayiş ve güvenin temini noktasında brifing aldı
Vali Yiğitbaşı asayiş ve güvenin temini noktasında brifing aldı

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Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Ali Temiz, Karahisar, Asayiş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yiğitbaşı asayiş ve güvenin temini noktasında brifing aldı - Son Dakika


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