Vali Yılmaz\'dan Öğrencilere İftar Ziyareti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Uluslararası Cevat Ülger Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Farklı ülkelerden gelerek Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, burada alınan eğitimin hayatları boyunca onlara rehber olacağını ifade etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Vali Yılmaz, öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için birer gönül elçisi olarak ülkelerine döneceklerine inandığını belirterek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Programa; Vali Yardımcısı Yakup Güney, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ESKİŞEHİR