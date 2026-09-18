Vali Yılmaz: "Gazilerimizin kahramanlıkları geçmişimizin gururu" - Son Dakika
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Vali Yılmaz: "Gazilerimizin kahramanlıkları geçmişimizin gururu"

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Gazilerimizin kahramanlıkları geçmişimizin gururu, bugünümüzün güvencesi ve geleceğimizin ilham kaynağıdır" dedi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Gazilerimizin kahramanlıkları geçmişimizin gururu, bugünümüzün güvencesi ve geleceğimizin ilham kaynağıdır" dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz'ın mesajında, "Gazilerimiz, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi!' inancıyla milletimizin bağımsızlığı ve huzuru, devletimizin bekası, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koymuşlardır. Onların cesareti, fedakarlığı ve sarsılmaz iradesi; milletimizin yüksek vatan sevgisinin, birlik ruhunun ve istiklal aşkının en anlamlı nişanesidir. Göğüslerinde taşıdıkları her bir madalya, bu cennet vatan uğruna göze alınan fedakarlıkların, geride bırakılan hasretlerin ve milletimizin ortak hafızasında yer eden destansı mücadelenin sembolüdür. Gazilerimizin kahramanlıkları geçmişimizin gururu, bugünümüzün güvencesi ve geleceğimizin ilham kaynağıdır. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Gazi' unvanıyla taltif edilen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatanı, bayrağı ve mukaddesatı uğruna mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet; hayatta olan kahraman gazilerimize ve fedakar ailelerine sağlık, huzur, mutluluk ve bereket dolu uzun ömürler diliyorum" ifadeleri yer aldı.

"Ülkemizin birliğinin daim olmasını temenni ediyorum"

Eskişehir Valiliği olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte gazilerin ve kıymetli ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Vali Yılmaz, mesajını şöyle sürdürdü:

"Gazilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatlarını huzur içinde sürdürmeleri, öncelikli sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. Onların emanetine sahip çıkmak, milletimize ve tarihimize karşı en temel vazifelerimizdendir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor; aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, ülkemizin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin daim olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: İHA
Eskişehir ValiliğiErdinç YılmazYerelSon Dakika

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