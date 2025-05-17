Vali Zorluoğlu, Diyarbakır Atatürk Stadyumundaki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Vali Zorluoğlu, Diyarbakır Atatürk Stadyumundaki çalışmaları yerinde inceledi

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır Atatürk Stadyumundaki çalışmaları yerinde inceledi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Atatürk Stadyumunun zemin yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

17.05.2025 20:16
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Atatürk Stadyumunun zemin yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Zorluoğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da futbola olan ilginin birçok şehirden daha fazla olduğuna dikkat çeken Vali Zorluoğlu, "Taraftar sayısı açısından Diyarbakır, Türkiye'nin ilk beş ili arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Amed spor'un Süper Lige yükselme mücadelesi hepimizi heyecanlandırdı. Son maçta şanssızlık yaşansa da, gelecek yıl daha iddialı bir şekilde bu hedefi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Vali Zorluoğlu, şehirdeki spor altyapısının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, Atatürk Stadyumunun modernize edilmesi süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Stadımız, Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın destekleriyle şehrimize kazandırılmış son derece güzel bir tesis. Ancak geçtiğimiz sezon iklimsel koşullar nedeniyle zeminde sıkıntı yaşandı. Amedspor, bazı maçlarını evinde oynayamadı. Bu nedenle sezon sonunu bekleyip, kalıcı bir çözüm üretmeye karar verdik."

Zemin yenileme ihalesinin hızla tamamlandığını belirten Zorluoğlu, yüklenici firmanın çalışmalara başladığını ve mevcut sıcak-soğuk su sistemlerinin yenileneceğini söyledi. Vali Zorluoğlu, "Zeminin tamamı kaldırılacak, altyapı tamamen değiştirilecek ve hibrit çim sistemiyle daha uzun ömürlü, futbol oynamaya elverişli bir saha oluşturulacak. Geçmişte yaşanan sorunlar bir daha tekrarlanmayacak" diye konuştu.

Bu sürecin koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirten Vali Zorluoğlu, katkı sunan herkese teşekkür eden Vali Zorluoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak başta olmak üzere, milletvekillerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu yatırım, şehrimize uzun yıllar hizmet edecek ve Diyarbakır'ın Süper Lig hayaline önemli katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Zemin yenileme çalışmalarını Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile birlikte yerinde inceleyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ensarioğlu, Diyarbakır'ın genç nüfusuyla spora duyduğu ilginin her zaman yüksek olduğunu ve Diyarbakırspor ile Amedspor'un bölge halkı için ortak bir tutku haline geldiğini ifade etti. Ensarioğlu, "Bu takımlarımızın başarıları, sadece şehir değil tüm bölge için büyük anlam taşıyor. Taraftarlarımız her zaman takımlarının arkasında oldu, olmaya da devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde verdiği sözle kente kazandırılan Atatürk Stadyumunun önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, geçen sezon yaşanan zemin sorunlarının takımların performansını etkilediğine dikkat çekti. Ensarioğlu, "Gençlik ve Spor Bakanımızla birçok kez görüşerek kalıcı bir çözümün gerekliliğini ilettik. Sağ olsun, kendisi dünya çapında stadyumlar inşa etmiş tecrübeli bir firmayı yönlendirdi. Firmanın yaptığı çalışma neticesinde, mevsimsel koşullara dayanıklı ve uzun ömürlü olacak bir zemin olacak" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ensarioğlu, ilk üç aylık bakım sürecinin yüklenici firma tarafından karşılanacağını, sonrasında da düzenli bakım çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. Ensarioğlu, "Diyarbakırspor taraftarlarının artık daha iyi şartlarda maç izleyeceği, takımlarımızın da performanslarını en üst seviyeye taşıyacağı bir sezon olmasını diliyorum. Bu yatırımı şehrimize kazandıran tüm yetkililere teşekkür ediyor, Diyarbakır'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Murat Zorluoğlu, Yerel Haberler, Politika, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Zorluoğlu, Diyarbakır Atatürk Stadyumundaki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

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