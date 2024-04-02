Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbata değişti

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Van'da İl Seçim Kurulu kararı ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbata Abdullah Zeydan yerine AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'a verildi. Kararda, "DEM Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği taşımadığı 298 sayılı kanunun 130.maddesinde öngörülen süreler içerisinde tespit edildiğinden sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın verilmesine..." ifadeleri yer aldı.

Van'da İl Seçim Kurulu kararı ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbata Abdullah Zeydan yerine AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'a verildi. DEM Parti Van başta olmak üzere pek çok ilde karara tepki gösterdi.

Van İl Seçim Kurulu'nun kararının hüküm görekçesi şuyle:

"Süresi içinde yapılan itirazın kabulüne,

DEM Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığından seçilmemiş sayılmasına,

DEM Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği taşımadığı 298 sayılı kanunun 130.maddesinde öngörülen süreler içerisinde tespit edildiğinden sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın verilmesine,

Kararın ilgili taraflara tebliğine,

Dair kararın öğrenildiği tarihten itibaren 3 gün içinde ve en geç İl Birleştirme Tutanağının düzenlenmesini takip eden üçüncü gün saat 17.00'a kadar YSK'ya itiraz yolu açık olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi."