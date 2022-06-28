Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş Atatürk Caddesi'ni asfaltlıyor - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş Atatürk Caddesi'ni asfaltlıyor

28.06.2022 13:15

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş Atatürk Caddesi'ni asfaltlıyorVAN Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesindeki 1,8 kilometrelik Atatürk Caddesi'ni asfaltlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş Atatürk Caddesi'ni asfaltlıyor

VAN Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesindeki 1,8 kilometrelik Atatürk Caddesi'ni asfaltlıyor.

Yaptığı projelerle ilçe merkezlerini modern bir görünüme kavuşturan Van Büyükşehir Belediyesi, kendi iş gücüyle Gevaş ilçesinin Atatürk Caddesi'ni baştan aşağı yeniledi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yenilenen caddenin altyapı ve kaldırım çalışmaları tamamlanırken, sıcak asfalt serimi ise devam ediyor. Ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğü caddenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

İlçenin en önemli caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten ilçe sakinlerinden Şemsettin İmre, "İlçemizin en önemli caddesinde asfalt çalışması yapılıyor. Bu çalışmayı çok beğeniyoruz. Ekipler çok kaliteli bir asfalt çalışması yapıyorlar. Eskiden burada tozdan topraktan geçilmiyordu. Şimdi yolumuz asfaltlandı. Çok mutluyuz. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ederim" dedi.

Gevaş ilçesinde otel işletmeciliği yapan Bedirhan İmre ise esnaf olarak yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek, "Gevaş ilçesinde otel işletmeciliği yapıyorum. İlçemiz turist çeken bir ilçe olduğu için gelen gideni çok oluyor. Şimdi yolumuz asfaltlanıyor. Belediye ekipleri çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Bu sayede işletmemiz de toz ve topraktan kurtuldu. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Van- Bitlis kara yolundan Gevaş ilçe merkezine uzanan Atatürk Caddesi'nde dekoratif aydınlatma, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları da yapıldı.

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Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Gevaş, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş Atatürk Caddesi'ni asfaltlıyor - Son Dakika

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