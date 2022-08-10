Van Büyükşehir Belediyesi'nden fizyoterapi hizmeti

VAN Van Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşlar için evde fizyoterapi hizmeti vermeye devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engellilere sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla da 48 hastaya düzenli olarak evde ücretsiz fizyoterapi hizmeti veriliyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla başlatılan "Sosyal Destek Hızır Van" projesinin start almasıyla da birçok vatandaşa ulaşılıyor.

Yaklaşık 2 yıldır sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılan İpekyolu'nun Ali Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 57 yaşındaki hemipleji hastası Nusret Yalçın da düzenli olarak tedavi ediliyor. Haftanın 3 günü Yalçın'a fizyoterapi hizmeti veren ekipler, hastanın şifa bulması içinde yoğun çaba harcıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden memnun kaldığını dile getiren Nusret Yalçın, "5 yıl önce beyin kanaması geçirdiğim için sağ tarafım felçli. Son iki yıldır Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelip evde bana sürekli fizyoterapi hizmetini veriyor. Hizmet sayesinde yavaş yavaş yürümeye başladım. Daha önce baston kullanıyordun. Şimdi baston kullanmıyorum. Bu hizmeti bize sağlayan belediye yetkililerinden Allah razı olsun" dedi. Fizyoterapi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların 0432 222 12 34 numaralı hattı arayarak kayıt yaptırıp bu hizmetten yararlanabilecekleri belirtildi.