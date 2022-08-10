Van Büyükşehir Belediyesi'nden fizyoterapi hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi

Van Büyükşehir Belediyesi'nden fizyoterapi hizmeti

10.08.2022 14:25

Van Büyükşehir Belediyesi'nden fizyoterapi hizmetiVAN Van Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşlar için evde fizyoterapi hizmeti vermeye devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden fizyoterapi hizmeti

VAN Van Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşlar için evde fizyoterapi hizmeti vermeye devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engellilere sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla da 48 hastaya düzenli olarak evde ücretsiz fizyoterapi hizmeti veriliyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla başlatılan "Sosyal Destek Hızır Van" projesinin start almasıyla da birçok vatandaşa ulaşılıyor.

Yaklaşık 2 yıldır sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılan İpekyolu'nun Ali Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 57 yaşındaki hemipleji hastası Nusret Yalçın da düzenli olarak tedavi ediliyor. Haftanın 3 günü Yalçın'a fizyoterapi hizmeti veren ekipler, hastanın şifa bulması içinde yoğun çaba harcıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden memnun kaldığını dile getiren Nusret Yalçın, "5 yıl önce beyin kanaması geçirdiğim için sağ tarafım felçli. Son iki yıldır Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelip evde bana sürekli fizyoterapi hizmetini veriyor. Hizmet sayesinde yavaş yavaş yürümeye başladım. Daha önce baston kullanıyordun. Şimdi baston kullanmıyorum. Bu hizmeti bize sağlayan belediye yetkililerinden Allah razı olsun" dedi. Fizyoterapi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların 0432 222 12 34 numaralı hattı arayarak kayıt yaptırıp bu hizmetten yararlanabilecekleri belirtildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Elite World Van Hotel'de spa keyfi Elite World Van Hotel'de spa keyfi Göçerler sürüleriyle birlikte 35 günlük göç yolunda Göçerler sürüleriyle birlikte 35 günlük göç yolunda Doğa tutkunları sonbaharın renklerine boyanan taş evleri gezdi Doğa tutkunları sonbaharın renklerine boyanan taş evleri gezdi

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi'nden fizyoterapi hizmeti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:26 Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Fransız yıldız ayrılmak istedi
14:25 Vasiyetini açıklayan Kuşum Aydın: İsmini verdiğim 3-4 kişi cenazeme gelmesin
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrası taziye mesajı yayımlayan 97 ülkeye teşekkür etti
13:58 Eski ABD başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump evlendi! Trump'ın damada yaptığı uyarı düğünden daha çok konuşuldu
13:46 Oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan imam yaşamını yitirdi
13:07 Kürsüde fenalaşan KKTC Mersin Başkonsolosu hastaneye kaldırıldı
12:52 Kripto para tartışması kanlı bitti! Alım-satım konusunda anlaşamadığı arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu
12:46 MASAK'tan FTX Türkiye ile ilgili yeni açıklama
12:44 Manchester United'ı bombalayan Cristiano Ronaldo'nun Alman devine transfer olacağı öne sürüldü
12:19 İstiklal'deki kanlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntı! Bugün yakalanan Ahmed J.'nin Albashır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 14:42:25. #1.13#
SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi'nden fizyoterapi hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement