Van Büyükşehir Belediyesi\'nden Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında "Psikolojik İlk Yardım (PİY) Eğitimi" verildi.

Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından Fidanlık Parkı yerleşkesinde bulunan AKOM binasında verilen eğitimde, Psikolog Nursel Avcı Erdal, katılımcılara psikolojik ilk yardımın kavramları, temel ilkeleri ve sahaya yönelik uygulama yöntemlerini anlattı. Afet bilincinin geliştirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve afet sonrası psikolojik dayanıklılığın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen egitim, soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin afet ve kriz anlarında topluma yönelik farkındalık ve dayanıklılık çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - VAN