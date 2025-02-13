Van Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

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Van Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı Meclis toplantısı Eşbaşkan Abdullah Zeydan'ın öncülüğünde gerçekleştirildi. Zeydan, halkın hizmetine sundukları kaynaklar ve antidemokratik uygulamalara karşı direnişlerini vurguladı. Toplantıda çeşitli gündem maddeleri görüşüldü.

13.02.2025 00:25  Güncelleme: 00:44
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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısı DEM Parti ve DBP Eş Genel Başkanları ve dışarıdan destek için gelen Belediye Eşbaşkanlarının katılımıyla yapıldı. Meclis'te konuşan Eşbaşkan Abdullah Zeydan, "Bizler her zaman halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz ve görevimiz başındayız. Kimse bizden daha güçlü değil, çünkü kimse bizim kadar haklı değil" diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısı, Eşbaşkan Abdullah Zeydan başkanlığında, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) Eşbaşkanı Siraç Çelik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak ve Doğan Hatun ile Barış Annelerinin katılımıyla 8'inci Birleşim ile Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Gündem maddelerine geçmeden önce bir konuşma yapan Eşbaşkan Abdullah Zeydan, söze katılımcıları selamlayarak başladı. 10 aydır yönetimde olduklarını ve halka hakkettikleri hizmetleri sunduklarını dile getiren Zeydan, halkın kaynaklarını, halkın hizmetine sunduklarını söyledi.

Zeydan şunları söyledi:

"Elbette halkımızın yaptığı fedakarlıklar karşısında ne yaparsak yapalım eksik kalacağını biliyoruz. Halkın kaynaklarını halkın hizmetine sunulduğu zaman, nasıl hizmet edindiğinin de bu dönem gösterdik. Bu meclisler, iradeler çok antidemokratik uygulamalarla karşı karşıya kaldılar. Fakat her seferinde halkın büyük ve gururlu sahiplenmesi ile karşılaştılar. Daha önce bu meclislerde halkın hizmetkarlığını yapmış fakat dönemin iktidarları tarafından iradeleri ve kendileri rehin altına alınmış arkadaşlarımızı anmak istiyorum. Onların mücadelesi gün gün büyüyüp Van'da onların bıraktığı mirasın sayesinde başarıya ulaşmıştır. Bizler her zaman halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz ve görevimiz başındayız. Arkadaşlarımızla birlikte halkımıza layık olmaya devam edeceğiz. Kimse bizden daha güçlü değil, çünkü kimse bizim kadar haklı değil. Bizler doğru ve hakikati her zaman savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Bizler bu hakikati büyüten yoldaşlarımızın yoldaşıyız."

Eşbaşkan Zeydan'ın konuşmasının ardından Mecliste bazı gündem maddeleri ve komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Meclis, yarın 12.30'da 9'uncu birleşimle devam edecek.

Van Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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