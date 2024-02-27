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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Çocuk Oyuncak Evi' açılışa hazırlanıyor.

Van'da çocuklar için birçok projeyi hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, çocukların hayal dünyasını renklendirmek için 'Oyuncak Evi' kurdu. Eminpaşa Mahallesi Fidanlık Parkına kurulan oyuncak evinde çocukların sosyalleşeceği ve sıkılmadan vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturuldu.

Birlerce oyuncağın yer aldığı oyuncak evinde çizgi film karakterleri süper kahramanlar, peluş hayvanlar ile Nasrettin Hoca, Keloğlan, Zürafa, Geyik, devekuşu ve astronot heykelleri bulunuyor.

Yine oyuncak evini ziyaret eden çocuklara eğitmenler tarafından zeka oyunları öğretilirken, geniş oyun alanında oyunlar oynatılacak.

Van'da ilk kez kurulan Çocuk Oyuncak Evi, kısa bir süre sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ve il protokolünün katılımıyla hizmete açılacak. - VAN