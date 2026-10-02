Van Çatak\'ta AK Partili Hayta, 22 bin lira maaşla geçinemediğini söyledi

Van Çatak'ta AK Partili Hayta, 22 bin lira maaşla geçinemediğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Çatak'ta AK Partili Mahir Hayta, 22 bin lira emekli maaşı aldığını ancak kira, su ve elektrik giderleriyle geçinemediğini söyledi. Çatak'ta emekliler de 20 bin liralık maaşın doğal gaz, kira ve borçlara yetmediğini belirtti.
(VAN) - AK Parti Çatak İlçe Başkan Yardımcısı Mahir Hayta, emeklilerin geçinemediğini belirterek "Ben emekliyim. Kira, su, elektrik parası veriyorum. 22 bin lira alıyorum. Biz ne yapacağız? Biz ne yiyeceğiz? Ne yapacağız? Nasıl gezeceğiz? Nasıl oturacağız? Hiçbir yerde oturmuyorum. Cebimizde para yok" dedi.
Van'ın Çatak ilçesinde de emekliler yaşadıkları ekonomik sorunları dile getirdi. Emekli bir yurttaş, "Emeklilerin tadı yok. Emekli alıyor 20 bin TL para. Doğal gaza, kiraya, bilmem şu bu, hiç yetmiyor. Borç üstüne borç. Geçinemiyor, geçim yok. Emekli, emeklilerin tadı, tuzu yok. Ben alıyorum 20 bin para. 30 bin kira veriyoruz. Mutfak haricinde, doğal gaz haricinde, elektrik parası haricinde biz nereden getireceğiz? Hiç tadı yok. Mağduruz. Lütfen bunu bir düzeltin" dedi.
AK Parti Çatak İlçe Başkan Yardımcısı Mahir Hayta ise "Geçinemiyorum. Gerçekten idaremiz yoktur. Bizim ailede, bizim akrabamızda hepsi AK Parti'ye oy verdi. Bize bakmıyor. Vatandaşa kimse bakmıyor. Emekli olanın hiçbir şey yoktur. Ben emekliyim. Ben kira, su, elektrik parası veriyorum. 22 bin lira alıyorum. Biz ne yapacağız? Biz ne yiyeceğiz? Ne yapacağız? Nasıl gezeceğiz? Nasıl oturacağız? Hiçbir yerde oturmuyorum. Cebimizde para yok. Tarım hayvancılık yok. Mazot pahalanmış. Millet hayvanlarını satıyor. Kimse tarla almıyor. Bir saat traktör çalışıyor 2 bin 500 bin. Nasıl bir tarla alacağım, ekin yapacağım, bilmem yonca yapacağım. Ne yapacağım? Devlet vatandaşa bakmıyor. Emekli 20 bin TL ile nasıl geçinecek? 20 bine ne yapacağım? 5 bin kira parası veriyorum" diye konuştu.
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