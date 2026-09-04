Van Çatak'ta LGS ve YKS'de derece yapan öğrencilere ödüllerini Kaymakam Sarı verdi
Van'ın Çatak ilçesinde LGS ve YKS'de başarı gösteren öğrenciler, Kaymakam Abdullah Sarı tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi. Kaymakam Sarı, öğrencilerin başarılarını gurur verici bulduğunu belirterek emeği geçen öğretmen, yönetici ve velilere teşekkür etti.
Van'ın Çatak ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı elde eden öğrenciler, Kaymakam Abdullah Sarı tarafından ödüllendirildi.
Öğretmenevi ASO Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, sınavlarda derece elde eden öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Sarı, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi. Programda LGS kapsamında 5 öğrenci fen liselerine, 12 öğrenci ise proje okullarına yerleşirken, YKS'de 8 öğrenci lisans, 15 öğrenci ise ön lisans programlarını kazandı.
Kaymakam Abdullah Sarı, öğrencilerin elde ettiği başarının ilçe adına gurur verici olduğunu belirterek, başarıda emeği bulunan öğretmen, okul yöneticileri ve velilere teşekkür etti.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, şube müdürleri ve okul müdürleri de katıldı.
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