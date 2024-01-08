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Van'da 2024 Yılı İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Van'da 2024 Yılı İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Van'da, İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık'ın başkanlığında 2024 yılı Ocak ayı ilçe müftüleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi, sosyal projelerin önemi ve yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi gibi konular ele alındı. Ayrıca, Çaldıran Müftüsü Mehmet Emin Avcı'ya hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Van\'da 2024 Yılı İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi
08.01.2024 - 11:23,
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Van'da 2024 yılı ilçe müftüleri toplantısı İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık'ın başkanlığında toplandı.

2024 yılı Ocak ayı ilçe müftüleri toplantısı, Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık'ın başkanlığında İpekyolu İlçe Müftülüğü toplantı salonunda yapıldı. İl müftü yardımcıları ve ilçe müftülerin katıldığı toplantıda gündeme dair konuları istişare ettiler. Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin en verimli şekilde yürütülmesi, sosyal projelerin önemi, yürütülmekte olan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve verimliliğin artırılması gibi konular ele alındı. Ardından İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere İpekyolu'nda yürütülen faaliyetlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Çaldıran Müftüsü Mehmet Emin Avcı'nın tayini çıkması dolayısıyla kendisine il müftüsü tarafından bir plaket takdim edilerek hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi. Toplantı, il ve ilçe müftülüklerince gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı, değerlendirme ve istişarelerin ardından sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'da 2024 Yılı İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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