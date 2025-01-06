Van'da 493 Mahalle Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

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Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ve tipi nedeniyle 493 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 493 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray 92, Başkale 31, Çatak 100, Edremit 4, Erciş 8, Gevaş 40, Gurpınar 82, İpekyolu 19, Muradiye 37, Özalp 33, Saray 12 ve Tuşba 35 olmak üzere toplam 493 mahalle ve mezra yolu ile sürücülerin can güvenliği için Bahçesaray yolu yaklaşık 6 gündür trafiğe kapalı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası mahalle yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kent genelinde yaklaşık 14 şantiye şefliğinde 618 personel ve 270 iş makinası ile yürütülen çalışmalar 7/24 esasına göre devam ediyor. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor.