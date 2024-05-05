Van\'da Ahıra Kapatılan Koyunlar Havasızlıktan Telef Oldu

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Van'ın Erciş ilçesinde akşam ahıra kapatılan koyunlar, havasızlıktan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Erciş'e bağlı Aşağı Göze köyünde meydana geldi. Akşam yaşanan yoğun yağmurdan dolayı yaklaşık 180 koyununu ahıra kapatan Erdal Bayramhan, sabah ahıra gelip kapısını açınca onlarca koyunun cansız bedeniyle karşılaştı. Bayramhan, detaylı araştırılması için durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erciş Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları yaptıkları incelemede, koyunların havasızlıktan telef olduğunu belirleyerek tutanak tuttu. Olayın ardından çoğu telef olan koyunların bazıları da kesilerek komşulara dağıtıldı. Telef olan hayvanlar ise olay yerine gelen kepçeyle açılan çukurlara gömüldü.

Koyunların sahibi Erdal Bayramhan, "Sabah geldiğim koyunlara bakmaya ahırın kapısını açtığımda 180 koyundan 140 tanesi telef olmuştu, ilçe tarımdan gelen ekibin yapmış olduğu incelemede hepsinin havasızlıktan dolayı telef olduğunu söylediler. Telef olan hayvanların çoğunun gebe olduğu ortaya çıktı. Yetkililerden telef olan hayvanlarımız için destekte bulunmalarını istiyoruz" dedi. - VAN