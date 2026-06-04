Van'da Aileler Evlat Nöbetinde - Son Dakika
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Van'da Aileler Evlat Nöbetinde

04.06.2026 20:43
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Van'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklar için aileler DEM Parti önünde nöbet tutuyor.

Van'da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin DEM Parti il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla parti binası önüne gelen aileler, terör örgütüne ve destekçilerine tepki göstererek çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu. Burada aileler adına açıklamalarda bulunan Abdullah Arslan, "Kardeşim Fatih Arslan için geliyorum. Yaklaşık 5 yıla yakındır sürekli gelip gidiyoruz. Kardeşime çağrı yapıyorum, gelsin. Onun yeri burasıdır, onun ülkesi burasıdır, memleketi burasıdır. Burası gerçekten de çok güzel bir ülke, çok güzel bir memleket. Ülkemiz, devletimiz bütün vatandaşları seviyor. Kardeşim de gelsin evlensin. Kardeşimi kandırdılar, kardeşimin niyeti böyle değildi. Biz ailemiz devletimizin yanındayız, hepimiz korucuyduk. Kardeşim gelsin. Biz onun hazırlığını yapmışız. Annem ona çeyiz hazırlamış. Gelsin evlensin. Kardeşim Fatih gel artık. Bu süreç de inşallah başarılı olur. Sen de gel, annen seni bekliyoruz. Biz hepimiz seni çok seviyoruz, seni bekliyoruz. Bu ülke çok güzel, bu ülke gibi dünyada bir yer yok. Ben yıllarca çalıştım, 30 yıla yakın çalıştım, emekli oldum. Koruculuk yaptım. Ama kardeşimi kandırdılar, dağa götürdüler, kaybettiler. Uzun süredir de arıyoruz, bulamıyoruz. İnşallah gelir, sesimi duyar gelir. Teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, 3. Sayfa, Yerel, Terör, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Aileler Evlat Nöbetinde - Son Dakika

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