Van\'da bir esnaf AKP\'ye oy verdiği için pişmanlık duyduğunu söyledi

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İSHAK KARA

DEM Parti Van Büyükşehir Eşbakan adayı Neslihan Şedal, seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti. Şedal'ın konuştuğu bir esnaf, "Hep eziliyoruz, hep eziliyoruz... Artık yeter. AK Parti'ye o kadar oy verdim ama pişmanım. Ekmeğe muhtaç olduk. AK Partili başkan buradan geçiyor, diyorum ki 'başkanım ziyarete gelmişsin, bak insanlar çöpten ekmek alıyor, domates alıyor'. Çöpe giden malzemeleri şimdi insanımız yiyor. Yeter artık" dedi.

Van'da seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştiren DEM Parti Büyükşehir Eşbaşkan adayı Neslihan Şedal'a konuşan bir esnaf AKP'ye oy verdiği için pişmanlığını dile getirdi. Neredeyse her selamlaştıkları esnafın şikayetçi olduğunu belirten Şedal, kazanmaları halinde esnafı rahatlatacak adımlar atacaklarını vurguladı.

Şedal'ın konutuğu esnaf şunları söyledi:

"Hep eziliyoruz, hep eziliyoruz... Artık yeter. AK Parti'ye o kadar oy verdim ama pişmanım. Ekmeğe muhtaç olduk. AK Partili başkan buradan geçiyor, diyorum ki 'başkanım ziyarete gelmişsin, bak insanlar çöpten ekmek alıyor, domates alıyor'. Çöpe giden malzemeleri şimdi insanımız yiyor. Yeter artık. Allah yar ve yardımcınız olsun arkanızdayız. Ben bir esnafım, burayı çalıştıran tek kişi benim. Kaç aydır eleman arıyorum bulamıyorum. Asgari ücretten aşağı çalışanlar yok. Afgan çalıştırdım, polisler geldi, mülteciden yargılandım. Böyle bir adalet var mı?"