Van'da Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Van'da Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi

Van\'da Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi
13.02.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da AFAD koordinasyonunda yapılan tatbikatta çığda mahsur kalanlar başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde 150 personelin katılımıyla çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği kayak merkezinde meydana gelen çığ nedeniyle elektrik kesintisi yaşanırken, telesiyejde 4 kişi mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, telesiyejde mahsur kalanları güvenli şekilde tahliye ederek aşağı indirdi.

Tatbikat kapsamında ayrıca çığ altında iki kişinin kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, arama kurtarma ekipleri sondalama yöntemiyle çığ altında kalan yaralılara ulaştı. Kurtarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen UMKE ekiplerine teslim edilerek güvenli şekilde alandan tahliye edildi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), HADAK, Hak Arama Kurtarma, Hayrat Arama Kurtarma ve Nas-sar ekipleri katıldı. Bir hafta süren teorik ve saha eğitimlerinin ardından düzenlenen tatbikatta toplam 150 personel ve 30 araç görev aldı.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Van AFAD Müdür Vekili Mehmet Nazım Akın, gerçekleştirilen çalışmanın 150 personel ve 30 arama kurtarma aracıyla icra edildiğini belirtti. İki senaryo üzerinden hareket ettiklerini ifade eden Akın, "Birinci senaryoda teleferikte mahsur kalan kayakçıların kurtarılması planlandı ve dört vatandaşımız başarıyla tahliye edildi. İkinci senaryoda ise meydana gelen çığ nedeniyle çığ altında kalan iki vatandaşımızın kurtarılması gerçekleştirildi" dedi.

Tatbikatların amacının teorik eğitimlerin sahada pratiğe dönüştürülmesi olduğunu dile getiren Akın, "Bu tatbikatların amacı, teorik olarak aldığımız eğitimleri sahada pratiğe dönüştürmektir. Aynı zamanda personelin bilinçlendirilmesi, aldığı eğitimleri sahada doğru ve etkin bir şekilde uygulayabilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hangi kurumun hangi görev ve sorumluluğu üstleneceğinin uygulamalı olarak ortaya konulması hedeflenmektedir. Eğitimlerde, toplantılarda ve konferanslarda ele aldığımız konuları sahada uygulama imkanı buluyoruz. Bir diğer amaç ise afet ya da tatbikat esnasında ortaya çıkabilecek eksiklik ve aksaklıkları tespit ederek bunları en aza indirmektir. Böylece gerçek olaylarda karşılaşabileceğimiz sorunları önceden görüp gerekli tedbirleri alma imkanı sağlanmaktadır" diye konuştu.

Tatbikatların önemli hedeflerinden birinin de personelin stres yönetimini geliştirmek olduğunu ifade eden Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afet ve acil durumlarda görev yapan personelin stres düzeyini kontrol edebilmesi, doğru karar alma süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu tatbikatlarla birlikte personelin motivasyonunun artırılması ve stres yönetiminin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır." - VAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yerel, AFAD, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi

18:04
Trabzonspor Divan Başkanı Ören’den ’sağduyu’ çağrısı
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:16:24. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.