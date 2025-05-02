Van'da Engelli Bireylere Destek: Gülten Çiftçiye Tekerlekli Sandalya ve Rampanın Yapılması - Son Dakika
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Van'da Engelli Bireylere Destek: Gülten Çiftçiye Tekerlekli Sandalya ve Rampanın Yapılması

Van\'da Engelli Bireylere Destek: Gülten Çiftçiye Tekerlekli Sandalya ve Rampanın Yapılması

Van Büyükşehir Belediyesi, belden aşağı felç geçiren Gülten Çiftçi'ye tekerlekli sandalye hediye etti ve evinde engelli rampası inşa etti. Yapılan çalışmalarla, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

02.05.2025 09:39  Güncelleme: 09:42
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Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gülten Çiftçi isimli engelli vatandaşa tekerlikli sandalye hediye ederek, eve giriş çıkışını daha rahat sağlaması için de engelli rampası yaptı.

18 yıl önce doğum yaptıktan sonra belden aşağı felç geçiren ve o günden bu yana hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Gülten Çiftçi'nin yakınları, durumu Van Büyükşehir Belediyesine iletti. Engelli bireyin sıkıntılarını yerinde tespit eden ekipler, Çiftçi'nin odalar arası geçişlerde zorlandığı, dizleri üzerinde sürünerek hareket etmek zorunda kaldığını belirleyerek daha konforlu bir yaşam sürebilmesi için harekete geçti.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından koordineli yürütülen çalışmalarla kapı eşiklerindeki mermerler kaldırılarak düz zemin oluşturuldu ve balkon kısmına engelli rampası inşa edildi. Ayrıca ev içinde kullanımı kolaylaştıran manuel bir tekerlekli sandalye temin edilerek Gülten Çiftçi'ye teslim edildi. Engelli arabasıyla, artık ev içinde daha rahat hareket edebilen ve rampadan inerek bahçede vakit geçirebilecek olan Çiftçi, yapılan hizmetlerden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceklerini bildirdi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Engelli Bireylere Destek: Gülten Çiftçiye Tekerlekli Sandalya ve Rampanın Yapılması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Engelli Bireylere Destek: Gülten Çiftçiye Tekerlekli Sandalya ve Rampanın Yapılması - Son Dakika
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