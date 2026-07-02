Van'da evlat nöbeti: İki haftada iki evlat umudu - Son Dakika
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Van'da evlat nöbeti: İki haftada iki evlat umudu

Van\'da evlat nöbeti: İki haftada iki evlat umudu
02.07.2026 13:35
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Van'da DEM Parti binası önünde evlat nöbeti tutan Nazlı Sancar, iki haftada iki çocuğun ailelerine döndüğünü belirterek, tüm çocuklarının dönüşünü umutla beklediklerini ve barış sürecine destek verdiklerini söyledi.

Van'da DEM Parti önünde evlat nöbeti tutan anne Nazlı Sancar, iki haftanın içinde iki evlatlarının geldiğini belirterek, "Her bir evlat bizim için büyük bir umuttur. Biz de dört gözle çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz" dedi.

Van'da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin DEM Parti il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla parti binası önüne gelen aileler, terör örgütüne ve destekçilerine tepki göstererek çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu. Burada aileler adına açıklamalarda bulunan Nazlı Sancar, "Şeyma Sancar'ın annesiyim. 2012'den 13 yaşında, elini kolunu bağlayarak kızımı kaçırdılar. DEM Parti kaçırdı PKK'ya verdi. 15 yıldır evlat acısını çekiyoruz. Yıllardır biz evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle biz hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız" dedi.

"Artık anneler ağlamasın, şehitler bu ülkeye gelmesin" diyen Nazlı Sancar, "İki haftanın içinde iki evladımız geldi. Her bir evlat bizim için büyük bir umuttur. Biz de dört gözle çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Hasretle, özlemle onları bekliyoruz. Artık anneler ağlamasın, şehitler bu ülkeye gelmesin. Dağlarda, mağaralarda şehit olmak için veya PKK için hiç kimse evladını büyütmüyor. Yerin altını artık doldurduk. Bütün anneler sürekli ağlıyorlar. Bu barış sürecinde de Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli Beyefendi'ye de sonsuza kadar teşekkür ediyoruz. Son nefese kadar da onların arkasındayız, onların yanındayız. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bu barış süreci de olacak. Hepimiz de evlatlarımıza kavuşacağız" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, DEM Parti, Güvenlik, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da evlat nöbeti: İki haftada iki evlat umudu - Son Dakika

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