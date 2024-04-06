Van'da gözaltına alınan 264 kişiden 23'ü tutuklandı

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DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasıyla başlayan olaylar esnasında gözaltına alınan 264 kişiden 23'ü tutuklandı.

Van'da 2 Nisan günü başlayan ve YSK'nın kararı ile son bulan 2 günlük olayların bilançosunu Van Barosu İnsan Hakları Merkezi açıkladı; Van'da 10'u avukat toplam 264 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınan 147 kişi serbest bırakıldı, 23 kişi ise "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Barosundan yapılan yazılı açıklamada, "Van Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Van Şubesi tarafından 02.04.2024 tarihinde başlayan toplumsal olaylara ilişkin kriz masasına iletilen son verilere göre 10'u Avukat olmak üzere toplam 264 kişi gözaltına alınmıştır. 9 avukat aynı gün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Gözaltı süreleri uzatılan bir avukat ise bugün serbest bırakılmıştır. Yine gözaltına alınan kişilerden toplam 147 kişinin serbest bırakıldığı ve 23 kişinin de tutuklandığı bilgisi kriz masasına ulaşmıştır. Gözaltında bulunan kişilerin işlemleri halen devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.