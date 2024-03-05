Van'da Halk Oyunları Şenliği Başladı - Son Dakika
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Van'da Halk Oyunları Şenliği Başladı

Van Valiliği himayelerinde Van Büyükşehir Belediyesinin desteği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde devam eden 'Kültür Sanat Van Projesi' kapsamında düzenlenen 'Halk Oyunları Şenliği' başladı. Şenliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, bazı kamu kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

05.03.2024 19:33  Güncelleme: 19:54
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Van'da halk oyunları şenliği başladı

VAN - Van Valiliği himayelerinde Van Büyükşehir Belediyesinin desteği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde devam eden 'Kültür Sanat Van Projesi' kapsamında düzenlenen 'Halk Oyunları Şenliği' başladı.

Uygulama Otelinde düzenlenen şenliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, bazı kamu kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Katılımın yoğun olduğu şenlik, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tanıtım videosu ve açılış gösterilerinin ardından kürsüye çıkan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bütün çabalarının çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Van'da kültür, sanat anlamında güzel işlerin yapıldığına dikkat çeken Balcı, "Bunlardan biri de hemen hemen tüm okullarda folklor ekiplerinin kurulmasıdır. Folklor aynı zamanda bir sanat, bir estetik, bir spor, bir güzellik, dayanışma, yardımlaşma ve sanatsal bir faaliyettir. Öğrenciler de güzel hazırlanmışlar. Çok keyifle izledim. Onlara emek veren usta öğreticilerimize, öğretmenlerimize, okul müdürlerimize ve ilçe müdürlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasında folklora katılan öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Balcı, "Folklara katılan öğrencilerden istediğim şu. Aynı zamanda derslerinize de sıkı çalışın. Derslerinizde de başarılı olun. Kitap okumayı ihmal etmiyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam hem kitaplarımı okurum hem derslerime sıkı çalışırım hem de folklor ekiplerinde yer alırım. Etkinliğe katılan tüm öğrencilere kitap ve spor ayakkabı hediyemiz olacaktır. Ben tüm öğrencilere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras ise Türkiye'nin dünyanın en büyük kültür zenginliğine sahip olduğunu belirterek, "Doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar farklı renkleri, farklı kültürleri ve yörelerin tavırlarını çok güzel bir şekilde yansıtan çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şenlik, okullar tarafından hazırlanan gösterilerle devam etti.

Kaynak: İHA

Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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