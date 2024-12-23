Van\'da Hava Koşulları İçin Uyarı: Gizli Buzlanma ve Kar Yağışı Bekleniyor

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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gizli buzlanma, don, sis ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi AKOM, hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı. Kentte bugün hava sıcaklıklarının düşmesile birlikte kuzey ve güney ilçelerinde kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, " Bahçesaray, Çatak, Çaldıran ve Erciş gibi ilçelerimizde yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.

AMOK, İlimiz genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde gizli buzlanma ve don olayı ile birlikte, bölgesel sis ve pus hadiselerinin etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Karayolu ulaşımında, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma, gizli buzlanma ve don olayları sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşlarımız tedbirli ve dikkatli olunmalıdır."