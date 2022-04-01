Van'da "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurul Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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Van'da "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurul Toplantısı" yapıldı

01.04.2022 18:19

Van'da "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurul Toplantısı" yapıldıVAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, 'Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Risk Azaltma Planı Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Van'da "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurul Toplantısı" yapıldı

VAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, 'Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Risk Azaltma Planı Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, kış ve baharın ilk ayında yoğun kar yağışının etkili olduğunu anımsattı. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte karların erimesinden kaynaklı taşkınların yaşanabileceğini ifade eden Vali Bilmez, bölgede çığ risklerinin de devam ettiğini hatırlattı. Daha sonra AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Türkiye Afet Müdahale Planına ilişkin bir sunum yaptı. Körpeş, sunumunda alınan yeni kararlarla ilgili bilgiler aktardı. Toplantı, kurumların Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapması gereken görevleri hatırlatılarak karşılıklı soru cevapla son buldu.

Van'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
Van'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
Van'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı

YORUMLAR
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Emin Bilmez, Türkiye, Van, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da 'İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurul Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurul Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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