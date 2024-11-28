Van'da İşten Çıkarılan İşçiler Zorlu Şartlarda Hak Arayışını Sürdürüyor - Son Dakika
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Van'da İşten Çıkarılan İşçiler Zorlu Şartlarda Hak Arayışını Sürdürüyor

Van\'da İşten Çıkarılan İşçiler Zorlu Şartlarda Hak Arayışını Sürdürüyor

Van'da İpekyolu Belediyesi tarafından işten çıkarılan yaklaşık 800 işçi, soğuk kış şartlarına rağmen 7 aydır hak arayışı için eylemlerini sürdürüyor. İşçiler, işlerine geri dönmek için mücadele ederken, HAK-İŞ Van Şube Başkanı, belediyelerin işçi alımına rağmen çıkarılan işçileri geri almalarını talep etti.

28.11.2024 12:51  Güncelleme: 12:53
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Van'da belediyelerden işten çıkarılan işçilerin hak arayışı, soğuk kış şartlarına rağmen 7 aydır kesintisiz devam ediyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı gecesi İpekyolu Belediyesi tarafından çok sayıda işçiye SMS gönderilerek iş akitlerinin sonlandırılmıştı. Bunun ardından HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde başlayan eylemler, zamanla Edremit, Tuşba ve Gevaş belediyelerinde işlerine son verilen işçilerin de katılımıyla büyüdü. Şu ana kadar bu belediyelerden yaklaşık 800 işçinin işine son verildi.

Özellikle DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önünde toplanan işçiler, dondurucu soğukta eylemlerini sürdürüyor. Kar yağışı ve sıfırın altında 6 dereceye varan hava sıcaklıklarına rağmen işçiler, haklarını savunmak için mücadelelerine devam ediyor. İşlerine geri dönmek isteyen işçiler, bu zorlu şartlarda bile eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

"Bunca insanı ekmeksiz bıraktılar"

İHA muhabirine konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, işçi kıyımının 7 ayı aştığını hatırlattı. Bu süreye kadar işçilerin işlerine geri dönmesi için mücadele ettiklerini ifade eden Akdeniz, "Doğu'nun en doğusu olan Van'da bu zulmü yapanlar izlesinler. Bu kadar insanı ekmeksiz bıraktılar. Sadece Büyükşehir ve İpekyolu Belediyesinde şu ana kadar 360 işçinin işine son verildi. İşçi sayısının fazla olduğunu ve bütçenin yetersiz olduğunu söyleyen belediyeler, şu ana kadar 700'e yakın işçi aldılar. Ancak bu şu an görülmüyor. O işçileri de alsınlar buna itirazımız yok ama önce bu işten çıkardıkları, mağdur ettikleri işçileri alsınlar. Biz bunu görüyor ve biliyoruz ancak bunları hem görüp hem bilenler susuyor" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

İpekyolu, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Yerel, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da İşten Çıkarılan İşçiler Zorlu Şartlarda Hak Arayışını Sürdürüyor - Son Dakika

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