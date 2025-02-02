Van'da Kar Yağışı Bekleniyor!

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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren kent genelinde kar yağışı beklendiğini, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Van Büyükşehir Belediyesi AKOM, kent genelinde beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hafta içinden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derece azalacak. 5 Şubat Çarşamba günü itibarı ile ilimiz geneli kar yağışı beklenmektedir. Soğuk havaların bir hafta sürmesi beklenmektedir. İlimiz genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde görülen gizli buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgesel sis, pus hadisesinin ve çığ tehlikesi beklenmektedir. Karayolu ulaşımında bölgesel sis hadisesine bağlı görüşte daralma, gizli buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır."