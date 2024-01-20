 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Van'ın Edremit ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Van\'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı
20.01.2024 - 20:47,  Güncelleme: 20:50
Abone Ol

Van'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesi Elmalık Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir mülkiyette su kuyusu için açılan ve üstü kapatılmayan yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya düşen sahipsiz köpeği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerinde olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekipler, köpeği özel aparatların yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkardı. Kuyudan çıkarılan köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Edremit, Van, Kurtarma, Hayvanlar, İtfaiye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:01:47. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement