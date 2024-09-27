Van\'da LPG Yangınlarına Müdahale Tatbikatı Düzenlendi

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Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İl Jandarma ve AFAD Van İl Müdürlüğü işbirliğinde LPG yangınlarına müdahale tatbikatı düzenlendi.

Bir dolum istasyonunda düzenlenen tatbikat, senaryo gereği dolum sırasında depreme maruz kalan LPG tankerinde çıkan yangına ilk müdahalenin yapılması, koruyucu önlemlerin alınması ve ekipler arası koordinasyon kurulması ile ilgili uygulamalar gerçekleştirildi. Yangın yükü açısından en yüksek riskleri barındıran endüstriyel tesislerde meydana gelmesi, muhtemel yangın ve benzeri tehlikelere karşı hızlı ve etkin müdahaleyi geliştirmeyi amaçlayan itfaiye, tatbikat ile muhtemel yangında müdahale işlemlerini sergiledi.

Yapılan tatbikatının ardından İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD personelleri ile dolum istasyonu personelleri tarafından itfaiyecilere, 25 Eylül-1 Ekim tarihlerini kapsayan İtfaiyeciler Haftası nedeniyle pasta ikramında bulunuldu. - VAN