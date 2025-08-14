Van\'da \'Mazeret Yok\' Semineri Büyük İlgi Gördü

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik 'Mazeret Yok' semineri düzenlendi. Kişisel gelişim uzmanı ve motivasyon konuşmacısı Şaban Kızıldağ'ın sunumuyla düzenlenen seminer, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Van Hacıbekir Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen "Mazeret Yok" seminerinde bireysel gelişim, karakter inşası, toplumsal sorumluluk ve özgüven konuları ele alındı. Şaban Kızıldağ'ın interaktif ve dinamik anlatımıyla büyük beğeni toplayan programda çocuklar ve aileleri de sahneye davet edilerek çeşitli sorular soruldu.

Katılımcılar, hem keyifli vakit geçirdikleri hem de yaşamlarına yön verecek önemli mesajlar edindikleri bu etkinlikten ötürü Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - VAN